ولي العهد ورئيس إريتريا يستعرضان العلاقات الثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض أمس، مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها. حضر الاجتماع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.

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