نائب أمير مكة يستعرض خطط ومشاريع الإسكان والبلدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بمقر الإمارة بجدة أمس خلال ترؤسه اجتماعا خطط ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني. واستعرض خلال الاجتماع خطط ومشاريع الوزارة الرامية لتطوير البنى التحتية والبرامج المزمع تنفيذها لتحقيق جودة الحياة في عدد من محافظات المنطقة. كما استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل. واستمع إلى شرح عن أعمال شركة المياه في محافظات المنطقة والرامية لتطوير البنى التحتية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والتغذية بالمياه. واستقبل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة المعين حديثا منصور السعيدي. وتمنى الأمير بدر بن سلطان للسعيدي التوفيق في المهام الموكلة إليه.

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