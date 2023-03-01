شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهدد بقاء نجم اتحاد جدة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازال الحديث مستمر في الشارع الرياضي السعودي، خلال الفترة الأخيرة، حول إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من اللاعب لأحد الأندية السعودية بالفترة القادمة.

رونالدو يفتح باب الدوري السعودي أمام نجوم أوروبا

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين، بمثابة هدف لعدد من لاعبي كبار أوروبا، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي النصر في يناير من عام 2023 الجاري.

وتشهد الفترة الأخيرة على صراع كبير بين الهلال والاتحاد، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، بالإضافة إلى احتمالية انتقال أسماء عالمية أخرى إلى المملكة العربية السعودية مثل: الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس.

موقف حمدالله من انضمام ميسي للاتحاد

وفي حال انضمام ميسي إلى الاتحاد، قد يدفع النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ثمن صفقة القرن الكبرى.

وصرح حمد الله في وقتٍ سابق، أن رونالدو "أفضل" من ميسي، وأنه يتمنى اللعب مع الأسطورة البرتغالية، بدلًا من نظيره الأرجنتيني.

ونظرًا للحساسية الكبيرة بين ميسي ورونالدو، قد تحدث خلافات بين الأسطورة الأرجنتينة وحمد الله تؤدي إلى رحيل الأخير عن الاتحاد، بشكل رسمي حال انضمام ميسي للنمور.

