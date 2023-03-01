شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مدة غياب ماريجا عن الهلال.. صدمة جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، صدمة قوية بعد تأكد غياب المهاجم المالي موسي ماريجا، لاعب نادي الزعيم الهلال عن الفريق بسبب إصابته فى العضلية الخلفية، الأمر الذي يستوجب غياب اللاعب عن الفريق فترة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأعلن نادي الهلال بشكل رسمي فترة غياب اللاعب، الشئ الذي سيجعل الزعيم يفتقد خدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة الحاسمة، مما قد يجعله يغيب عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضافت التقارير أن دياز قد يلجأ لتغيير خطته بشكل نهائي خلال المرحلة القادمة بعد إصابة اللاعب، مما قد يدفعه على الاعتماد بمهاجم واحد فى تشكيلته، ألا وهو أودرين إيجالو.



ماريجا يعلق على إصابته الأخيرة

وأعرب ماريجا عن حزنه الشديد بسبب إصابته فى هذا التوقيت الهام والحاسم من الموسم، متمنيا لزملائه التوفيق فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيسعي للعودة سريعا للملاعب مرة أخري بالفترة القليلة المقبلة.



مباراة الهلال السعودي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره الوحدة غدا الخميس، فى إطار الجولة ال19 من دوري روشن للمحترفين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.