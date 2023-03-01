شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الاتحاد العربي يعلن موعد قرعة البطولة العربية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الاتحاد العربي لكرة القدم، على موعد إنطلاق فعاليات قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة العربية لعام 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تشهد على العديد من المواجهات القوية.

موعد قرعة الدور الأول والثاني من البطولة العربية

وأعلن اتحاد الكرة العربي، على أن قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة العربية، ستقام مساء يوم الإثنين المقبل الموافق السادس من شهر مارس الجاري.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 "البطولة العربية"، والتي ستنطلق مساء الغد الخميس الموافق الثاني من شهر مارس الجاري.

وأوضح الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مباريات الدور التمهيدي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، تنطلق غدًا الخميس.

مواعيد مباريات الدور التمهيدي من البطولة العربية

وتجمع المباراة الأولى بين نادي ارتا سولار من جيبوتي ونادي فولكان من جزر القمر، والثانية بين نادي فحمان اليمني ونادي هورسيد الصومالي على الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الدور التمهيدي يتم من خلاله تحديد هوية ناديًا واحدًا يتأهل وينضم إلى الدور الأول من البطولة.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، كان قد قام بتغيير اسم البطولة إلى "كأس الملك سلمان للأندية العربية"، في النسخة المقامة في المملكة العربية السعودية.