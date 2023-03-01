شكرا لقرائتكم خبر افتتاح محطة سقيا قرية سطاع بمركز الشعيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية البر لقرى جنوب مكة «جوار» الخيرية أمس، محطة سقيا قرية سطاع التابعة لمركز الشعيبة؛ بحضور المستشار والعضو المنتدب من مجلس نظارة الوقف عبدالله الشهري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية «جوار» عبدالله الفايز.

ويأتي المشروع الذي يتربع على نحو 500 م مربع، ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة الوقف للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.

ويخدم المشروع سكان قرية سطاع وما حولها وقد بلغ مجموع المستفيدين أكثر من 400 أسرة، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف لتر يوميا في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.