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افتتاح محطة سقيا قرية سطاع بمركز الشعيبة

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- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية البر لقرى جنوب مكة «جوار» الخيرية أمس، محطة سقيا قرية سطاع التابعة لمركز الشعيبة؛ بحضور المستشار والعضو المنتدب من مجلس نظارة الوقف عبدالله الشهري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية «جوار» عبدالله الفايز.

ويأتي المشروع الذي يتربع على نحو 500 م مربع، ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة الوقف للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.

ويخدم المشروع سكان قرية سطاع وما حولها وقد بلغ مجموع المستفيدين أكثر من 400 أسرة، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف لتر يوميا في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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