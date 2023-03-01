تدريب قائدي مجموعات الحجاج من بلادهم قبل موسم 2023

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تأمين الحجاج
واختتم وزير الحج والعمرة أمس زيارته الرسمية لمملكة ماليزيا الاتحادية بتأكيد ترحيب المملكة بقدوم 600 , 31 حاج من ماليزيا، خلال موسم الحج للعام الحالي، بالتزامن مع عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وأوضح خلال مؤتمر في كوالالمبور، أن التسهيلات التي استحدث لتسهيل أداء مناسك الحج هذا العام، والتي كان آخرها خفض قيمة تأمين الحاج بنسبة 73%، وفتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج، ستسهم في تخفيض التكلفة على الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة، وإلغاء شرط وجود المحرم للنساء. واستعرض الربيعة التسهيلات التي قدمتها المملكة لتيسير قدوم المعتمرين الماليزيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي أسهمت في قدوم نحو 300 ألف معتمر خلال 8 أشهر، مشيرا إلى أن زيارته الرسمية لماليزيا في وفد مكون من عدة جهات، جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وامتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
البرنامج التدريبي:
شرح مفصل لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورا بكافة المرافق (قبل وأثناء وبعد تأدية نسك الحج).
- المهارات الحياتية أثناء أداء النسك.
- توعية شاملة حول كل ما يتعلق بأداء مناسك الحج.
- مهارات التفويج وإدارة الحشود البشرية في الحج.
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