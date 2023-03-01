القيادة تهنئ البوسنة والهرسك بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفيتش، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفيتش، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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