فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باعتماد يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم باسم "يوم العلم"، تبزر محطات هامة في تاريخ العلم السعودي إذ يعد يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

ويأتي تحديد يوم للعلم تجسيداً لما توليه قيادة المملكة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة. وجاء إقرار "يوم العلم" تتويجاً لجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي رأى ضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني باعتباره عنصراً رئيساً في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.

ويلتقي يوم العلم مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الذي رسّخه ولي العهد عبر العديد من المبادرات الوطنية المهمة.

محطات في تاريخ العلم السعودي

- 1139 هـ : ارتبط تطــور العلــم بأتسيس الدولــة الســعودية وإلى اليوم.

- كان العلم في عهد الدولة السعودية الأولى أخضر اللون وكتــبت عليه عبــارة (لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه).

- ارتبــط أئمــة الدولــة الســعودية وملوكهــا بهــذا العلم منــذ تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى ثــم الثانيــة وفي عهــد الملــك عبدالعزيــز.

- 1355 هـ: صــدرت موافقــة الملــك عبدالعزيــز على مقــاس العلــم الســعودي على نسبة (150 سم طولا) و (100 سم عرضا)، وأشــكاله، وقبــول تبــادل الأعلام مع الدول على مبدأ التجامــل والتعــارف الدولــي العــام.

- 1356 هـ: صــدر قــرار مجلــس الشــورى رقــم (50) بشــأن العلــم الوطني حيــث شــمل تخصيــص علــم خــادم الحرميــن الشــريفين وعلــم ولــي العهــد وعلــم الجيــش والطيــران الداخلــي والعلــم الداخلــي والعلم البحري السعودي الملكي والعلم البحري التجاري.

- 1393 هـ: الموافقة على نظام علم المملكة العربية السعودية.

- 1398 هـ: صدرت اللائحة التنظيمية لنظام العلم بقرار مجلس الوزراء رقم (422) في 7 مواد.