البيئة: متوسط الأمطار في يناير الماضي الأعلى منذ 40 عاما

سجّل متوسط هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة لشهر يناير 2023، مستوى قياسيًّا بلغ (23.58) ملم، وهو أعلى من متوسط الأمطار لسِجل (40) سنة ماضية، والذي بلغ (6.06) ملم، وأعلى من متوسط الأمطار لشهر يناير من العام 2022م والذي بلغ (15.41) ملم.

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار، وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود، في مناطق المملكة خلال شهر يناير 2023م، وفق تسجيلات محطات الرصد الهيدرولوجي.

وأوضح التقرير أن عدد القراءات المطرية التي سُجلت بمحطات الوزارة، والمركز الوطني للأرصاد خلال شهر يناير؛ بلغ (1980) قراءة، وتم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يومٍ واحد، في الثالث من يناير، وبلغ (249) قراءة، فيما سجلت محطة ميناء جدة بمنطقة مكة المكرمة، أعلى قراءة مطرية بلغت (84.6) ملم، وذلك في اليوم الأول من شهر يناير. وشهدت مناطق المملكة معدلات كبيرة لهطول الأمطار خلال شهر يناير؛ حيث بلغ المتوسط المطري لمنطقة القصيم (56،08) ملم، وبلغ في المدينة المنورة (43،48) ملم، وفي المنطقة الشرقية (38،66) ملم، وسجّلت منطقة الرياض (34،33) ملم، ومنطقة الباحة (28،94) ملم، ومنطقة حائل (28،79) ملم.

وبيّنت الوزارة حجم السيول الواردة والمنصرفة من السدود القائمة بمناطق المملكة خلال شهر يناير، حيث بلغ إجمالي حصاد المياه من السيول الواردة إلى السدود (182،79) مليون متر مكعب، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة منها (108،9) ملايين متر مكعب. وأوضحت الوزارة أن سدود منطقة مكة المكرمة كان لها النصيب الأكبر من مياه السيول الواردة، حيث تجاوز حجمها (70.97) مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن سد رابغ بمنطقة مكة المكرمة شهد أعلى كمية سيول واردة بما يقارب (48.73) مليون متر مكعب، بينما سجّل سد تربه أعلى تصريف بواقع (15.23) مليون متر مكعب.