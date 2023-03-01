السعودية اليوم / التحالف الإسلامي يستقبل وفديّ جمهورية تونس واليابان



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، في مقر التحالف بمدينة الرياض، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي والوفد المرافق له.

واستمع السفير الفوراتي خلال اللقاء لنبذة عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما استمع سعادته على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

وأشاد السفير التونسي بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب فيما يتعلق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركاً مع المنظمات والتحالفات الدولية والتي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية

كما استقبل اللواء المغيدي وفدا من وزارة الدفاع اليابانية , حيث استمعوا لشرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات التي يعمل عليها، بالإضافة الى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

// انتهى //

19:33ت م

0223



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، في مقر التحالف بمدينة الرياض، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي والوفد المرافق له.واستمع السفير الفوراتي خلال اللقاء لنبذة عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما استمع سعادته على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.وأشاد السفير التونسي بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب فيما يتعلق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركاً مع المنظمات والتحالفات الدولية والتي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في دعم هذا التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.كما استقبل اللواء المغيدي وفدا من وزارة الدفاع اليابانية , حيث استمعوا لشرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات التي يعمل عليها، بالإضافة الى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.// انتهى //19:33ت م0223

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحالف الإسلامي يستقبل وفديّ جمهورية تونس واليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.