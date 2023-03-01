شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة الهلال أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر، برصيد19 نقطة.

ويرغب الهلال للفوز في هذه المباراة، لتعويض الهزيمة التي لحقت بهم في مباراة النصر السعودي، ورباعية كريستيانو رونالدو.

وهناك غيابات في صفوف الهلال السعودي، أبرزهم موسى ماريجا بسبب تعرضه للإصابة.

تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يعلن رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الوحدة، في بطولة الدوري السعودي، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، هيون سو، علي البليهي، حمد اليامي.

خط الوسط: أندريه كاريلو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.