شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر، برصيد19 نقطة.

موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة الهلال أمام نظيره الوحدة، غدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره الوحدة، في دوري روشن السعودي، عبر شبكة قنوات SSC.