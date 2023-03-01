السعودية اليوم / رئيس الوزراء العراقي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة



بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور بغداد حالياً.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، والتعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب بهذا الملف، إضافة إلى مناقشة تحديات المناخ وحاجة العراق للمساعدة الدولية في ذلك.

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18:50ت م

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