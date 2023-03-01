السعودية اليوم / أمانة الرياض تصدر 106 آلاف رخصة حفريات خلال العام 2022



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص الحفريات الصادرة خلال العام 2022 بلغ 106,196 رخصة، وتصدرت 10 جهات حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصدارًا للرخص، فيما بلغ عدد البلاغات والشكاوى في أعمال الحفر 99,645 شكوى خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشكاوى والبلاغات المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت ما بين 53% إلى 100%، بمتوسط عام بلغ 78% لجميع الشكاوى الواردة، في حين بلغ متوسط المخالفات 0.48 لكل كيلو متر طولي من أعمال الحفريات .

وطبقًا للتقرير، فقد تصدرت شركة المياه الوطنية رخص الحفريات بـ 51,299 رخصة ، تلاها الشركة

كما شملت قائمة الجهات الخدمية المتصدرة لرخص الحفريات شركة ضوئيات للاتصالات بـ 360 رخصة، ثم إدارة مرور الرياض بـ 175 رخصة، ومركز مشاريع مدينة الرياض (الهيئة الملكية) بـ 146، إضافة إلى 51 رخصة لوزارة النقل .

// انتهى //

18:37ت م

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الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسكشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص الحفريات الصادرة خلال العام 2022 بلغ 106,196 رخصة، وتصدرت 10 جهات حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصدارًا للرخص، فيما بلغ عدد البلاغات والشكاوى في أعمال الحفر 99,645 شكوى خلال الفترة.وأشار التقرير إلى أن نسبة الشكاوى والبلاغات المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت ما بين 53% إلى 100%، بمتوسط عام بلغ 78% لجميع الشكاوى الواردة، في حين بلغ متوسط المخالفات 0.48 لكل كيلو متر طولي من أعمال الحفريات .وطبقًا للتقرير، فقد تصدرت شركة المياه الوطنية رخص الحفريات بـ 51,299 رخصة ، تلاها الشركة السعودية للكهرباء بـ 45,971 رخصة، ثم أمانة منطقة الرياض بـ4,385 رخصة، والاتصالات السعودية 2,284 رخصة ، ثم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بـ 697 رخصة، والاتصالات المتكاملة 504 رخص .كما شملت قائمة الجهات الخدمية المتصدرة لرخص الحفريات شركة ضوئيات للاتصالات بـ 360 رخصة، ثم إدارة مرور الرياض بـ 175 رخصة، ومركز مشاريع مدينة الرياض (الهيئة الملكية) بـ 146، إضافة إلى 51 رخصة لوزارة النقل .// انتهى //18:37ت م0207

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