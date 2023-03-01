السعودية اليوم / انطلاق مهرجان العسل الثاني بمحافظة أضم غدًا



مكة المكرمة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

تنطلق غداً فعاليات مهرجان العسل الثاني في محافطة أضم، تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد الخليف أن المهرجان يستمر 5 أيام، ويضم معرضًا للعسل وفعاليات متنوعة تضم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، مبيناً بأن سيقام على هامش المعرض عدد من ورش العمل المتخصصة، وتشارك فيه العيادة المتنقلة والمزودة بمعمل خاص للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل.

وأكد أهمية العيادات المتنقلة التي وفرتها الوزارة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في مواقع النحالين مع تقديم الخدمات الإرشادية, منوهاً بدعم "برنامج ريف" لقطاع العسل، وحرص فرع الوزارة بالمنطقة على إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 550 ترخيص نحال في المحافظة، وأن عدد خلايا النحل البلدي تقريبا 44 ألف خلية و 15 ألف خلية حديثة، وأن متوسط الإنتاج العسل تقريبا حوالي 475000 كيلوجرام سنويا، كما أنه توجد سلالات وأنوع كثيرة من النحل ، أهمها ” النحل البلدي ” الذي ينتشر في جنوب المملكة, حيث تعد محافظة أضم إحدى أهم المناطق التي تمتاز بإنتاج كميات من أجود أنواع العسل، كما أن المهرجان سيكون من أهم العوامل المساعدة للتعريف بالمحافظة والقرى التابعة لها، وللتعرف على أنواع العسل مثل عسل السدر والسمر والضهيان إضافة إلى أنواع أخرى متميزة . مما يؤكد القيمة العالية لجودة عسل " أضم ".

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18:24ت م

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