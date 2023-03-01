السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزراء داخلية عدد من الدول العربية



تونس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، على هامش اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومعالي وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عماد مصطفى عبد السلام، ومعالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية بسام مولوي، ومعالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد أحمد شيخ علي، ومعالي وزير الداخلية في جمهورية جيبوتي سيد نوح حسن، ومعالي وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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18:17ت م

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