السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يفتتح محطة سقيا قرية سطاع التابعة لمركز الشعيبة



جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية البر لقرى جنوب مكة "جوار" الخيرية اليوم، محطة سقيا قرية سطاع التابعة لمركز الشعيبة؛ بحضور المستشار والعضو المنتدب من مجلس نظارة الوقف عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية "جوار" عبدالله بن داود الفايز.

ويأتي المشروع الذي يتربع على قرابة ٥٠٠ م مربع، ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة الوقف للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري .

ويخدم المشروع سكان قرية سطاع وما حولها وقد بلغ مجموع المستفيدين أكثر من ٤٠٠ أسرة، بطاقة إنتاجية تبلغ أربعين ألف لتر يومياً في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب .

// انتهى //

17:49ت م

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