السعودية اليوم / تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بأملج



أملج 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشّن محافظ أملج نايف المريخي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" بحضور مدير ادارة الدفاع المدني المقدم خالد العروي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والجهات الأهلية .

واطلع المحافظ على الفعاليات والبرامج التي سوف ينفذها الدفاع المدني في اليوم العالمي للدفاع المدني، بعد ذلك تجول المحافظ والحضور داخل المعرض المُعد بهذه المناسبة واستمعوا لشرح من ممثلي الجهات المشاركة في المعرض .

وأوضح المقدم العروي أن المملكة العربية

// انتهى //

17:39ت م

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أملج 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشّن محافظ أملج نايف المريخي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" بحضور مدير ادارة الدفاع المدني المقدم خالد العروي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والجهات الأهلية .واطلع المحافظ على الفعاليات والبرامج التي سوف ينفذها الدفاع المدني في اليوم العالمي للدفاع المدني، بعد ذلك تجول المحافظ والحضور داخل المعرض المُعد بهذه المناسبة واستمعوا لشرح من ممثلي الجهات المشاركة في المعرض .وأوضح المقدم العروي أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم العالمي لدفاع المدني وذلك لمدى أهمية السلامة كسلوك في حياة الناس اليومية بحيث يكون الأخذ بمبدأ السلامة أولًا.// انتهى //17:39ت م0196

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