

الطائف 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشن وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي اليوم, فعاليات اليوم الخليجي والملتقى التعريفي للمدن الصحية، تحت شعار "مدن صحية لتنمية مستدامة".

وتجول وكيل محافظة الطائف في المعرض المصاحب للملتقى، واستمع لشرح عما يضمه المعرض من مشاركات لجهات مختلفة.

وأشار مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني إلى تطبيق برنامج المدن الصحية بأسلوب يتلاءم مع مفاهيم المجتمع لتحقيق الهدف المنشود منه، مؤكداً جاهزية مدينة الطائف لإعادة اعتمادها مدينة صحية.

من جانب آخر أفاد منسق برنامج المدن الصحية بمحافظة الطائف تركي دغريري أنه تم خلال الملتقى عقد برنامج علمي حول مفهوم المدن الصحية وجودة الحياة وكذلك التنمية المستدامة.

إثر ذلك انطلقت فعاليات الملتقى الذي ينفذ على مدى أسبوع في مراكز الأحياء، والمستشفيات، والتعليم، والأمانة، وجامعة الطائف، يسلط فيها الضوء على برنامج المدن الصحية وجودة الحياة بالإضافة إلى برنامج التنمية المستدامة.

// انتهى //

17:36ت م

0194





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والملتقى التعريفي للمدن الصحية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.