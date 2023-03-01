السعودية اليوم / ورش بمنطقة عسير لتطوير وتنمية زراعة الذرة الرفيعة والبن



أبها 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم ورشة عمل زراعية بمحافظة رجال ألمع تحت عنوان" خدمة ورعاية أشجار البن" .

واشتملت الورشة التي حضرها مزاعو البن في المحافظة والمهتمين بالجوانب الزراعية على استعراض لتاريخ زراعة البن في رجال ألمع واهتمام الآباء والأجداد بها ، وأهمية تنمية زراعة هذه الشجرة للوصول إلى مراحل إنتاج تجارية ورفد الاقتصاد الوطني ، والعلاقة بين إنتاج البن وتربية النحل في مكان واحد حيث تسهم النحل في تطوير وزيادة إنتاج شجر البن .

كذلك أقام الفرع ورشة أخرى بمحافظة محايل عسير عن "زراعة ورعاية محصول الذرة الرفيعة" تم خلالها مناقشة أفضل الممارسات لزراعة الذرة الرفيعة ورعايتها ، وتمت الاجابة على استفسارات المزارعين والاستماع لأبرز المعوقات التي تواجههم واعطاء الحلول المناسبة للتغلب عليها.

وفي الإطار نفسه نظم الفرع مبادرة تحت عنوان "لنجعلها خضراء" لزراعة شتلات متنوعة من الأشجار المحلية على الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر.

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17:35ت م

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