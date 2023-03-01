السعودية اليوم / رئيسة جمهورية سنغافورة تستقبل وزير الحج والعمرة



جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبلت فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بالعاصمة سنغافورة اليوم , معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين من جمهورية سنغافورة.

ونقل الربيعة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لرئيسة سنغافورة ، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلادها ، مؤكداً أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في موضوعات عدة، منها قطاع الحج والعمرة، استمرارًا لما تقدمه القيادة من جهود عظيمة وما تسخّره من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح معاليه ، أن موسم الحج للعام الجاري سيشهد عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد 19)، كما سيشهد العديد من التسهيلات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نمو أعداد المعتمرين القادمين من سنغافورا بنسبة 45% مقارنةً بما كانت عليه قبل الجائحة في ظل التسهيلات المقدمة للمعتمرين، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية

وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات، وإلغاء الشروط العمرية والقيود الخاصة بشرط وجود محرم للمرأة لأداء الحج أو العمرة، وإتاحة إصدار التأشيرات إلكترونيًا من خلال منصة "نسك"، واختيار الباقات والخدمات وإتمام عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية بسهولة ويسر.

واختتم معالي وزير الحج والعمرة زيارته للعاصمة سنغافورة بعقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة لي حسين لونج لونغ، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية والصحة الثاني والمكلف بشؤون المسلمين مسوقس ذو الكفل، وذلك في إطار توثيق التعاون بين البلدين في مجالات عدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من جمهورية سنغافورة، كما شهدت الزيارة بحث زيادة فعالية اللجان المشتركة في جوانب عدة لضمان تيسير رحلة ضيوف الرحمن.

//إنتهى//

17:35ت م

0191



جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقبلت فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بالعاصمة سنغافورة اليوم , معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين من جمهورية سنغافورة.ونقل الربيعة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لرئيسة سنغافورة ، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلادها ، مؤكداً أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في موضوعات عدة، منها قطاع الحج والعمرة، استمرارًا لما تقدمه القيادة من جهود عظيمة وما تسخّره من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح معاليه ، أن موسم الحج للعام الجاري سيشهد عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد 19)، كما سيشهد العديد من التسهيلات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نمو أعداد المعتمرين القادمين من سنغافورا بنسبة 45% مقارنةً بما كانت عليه قبل الجائحة في ظل التسهيلات المقدمة للمعتمرين، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات، وإلغاء الشروط العمرية والقيود الخاصة بشرط وجود محرم للمرأة لأداء الحج أو العمرة، وإتاحة إصدار التأشيرات إلكترونيًا من خلال منصة "نسك"، واختيار الباقات والخدمات وإتمام عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية بسهولة ويسر.واختتم معالي وزير الحج والعمرة زيارته للعاصمة سنغافورة بعقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة لي حسين لونج لونغ، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية والصحة الثاني والمكلف بشؤون المسلمين مسوقس ذو الكفل، وذلك في إطار توثيق التعاون بين البلدين في مجالات عدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.وجرى خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من جمهورية سنغافورة، كما شهدت الزيارة بحث زيادة فعالية اللجان المشتركة في جوانب عدة لضمان تيسير رحلة ضيوف الرحمن.//إنتهى//17:35ت م0191

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيسة جمهورية سنغافورة تستقبل وزير الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.