السعودية اليوم / محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إتاحة جمع البذور في منطقة "الحجرة والتيسية"



رفحاء 9 شعبان 1444 ه الموافق 1 مارس 2023 م واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، فتح باب جمع البذور في منطقتي الحجرة والتيسية، وذلك لتميز هذا الموسم بكثافة وتنوع الغطاء النباتي، وفق شروط أساسية تعزز تنظيم جمع البذور داخل نطاق المحمية.

وتشمل الشروط تنظيف المخلفات الصلبة في أماكن جمع البذور، وعدم كسر الأغصان خلال عملية الجمع، وعدم إتلاف الأعشاش للطيور أو الصيد، وعدم التعرض لأي من الحيوانات البرية، وذكر الأنواع المراد جمعها مع الكميـة، وتسليم 50% من البذور التي تم جمعها إلى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنّ أنواع البذور المستهدفة في عملية الجمع تشمل السدر، الطلح، الشيح، العرفج، الخزامى، الرمث، السلم، السمر، الديدحان، الأرطى، العوسج، وغيرها من أنواع الأشجار والأعشاب والشجيرات الحولية والمعمرة.

ودعت أصحاب المشاتل الطلب عبر البريد الإلكتروني الموضح بموقع الهيئة الإلكتروني، قبل 10 / 03 / 2023م.

// انتهى //

17:31ت م

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