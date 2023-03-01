السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يغادر إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين والدورة الثامنة لمنتدى حوار رايسينا



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

يغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية الهند نيودلهي، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كما سيشارك سموه في الدورة الثامنة لمنتدى حوار رايسينا، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2023م.

ومن المقرر أن يبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

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17:11ت م

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