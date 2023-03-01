السعودية اليوم / افتتاح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بالوجه



الوجه 09 شعبان 1444هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشن محافظ الوجه شجاع الشريف، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد أحمد البلوي وعدد من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وتجول المحافظ داخل المعرض المعد بهذه المناسبة, واستمع لشرح من مدير إدارة الدفاع المدني الرائد البلوي وممثلي الجهات المشاركة في المعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتطوعية.

ثم كرم مدني الوجه الجهات المشاركة في المعرض.

يُذكر أن المعرض سيستمر لمدة يومين ويستقبل خلاله أهالي المحافظة والمقيمين والزائرين.

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17:05ت م

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