شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش يدق أبواب كبير الدوري الألماني بتوصية من صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن النجم المصري عمر مرموش أقترب بشدة من الإنتقال إلى فريق فريق فرانكفورت الألماني فى الصيف المقبل، حيث سينتهي عقد اللاعب مع فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض مرموش التجديد لفريق فولفسبورج، بعد أن توقفت مفاوضات التجديد مع الجماح المصري، بسبب بعض الأمور المادية، بجانب رغبة اللاعب الإنتقال إلى مرحلة متقدمة من المنافسة.

حيث يعتبر تاريخ فرانكفورت كبير للغاية مقارنة بفولفسبورج، الأمر الذي ينظر إليه اللاعب فى خطوته المقبلة، للسير على خطي صلاح فى التدرج بين الأندية، حتى يتثني له فى النهاية الوصول إلى القمة.



رسالة خاصة من صلاح ل مرموش

ودعم صلاح موقف مرموش الحالي، حيث تواصل نجم ليفربول مؤخرا مع اللاعب، بعدما أكد له أن بقائه لعقد إضافي مع فولفسبورج لن يضيف له الكثير فى مسيرته الإحترافية داخل الملاعب الأوروبية.

ويري صلاح أن خطوة فرانكفورت جيدة للغاية لمرموش، والتى قد تؤهله للخروج من الدوري الألماني فى الفترة القادمة، أو الإنتقال إلى مستوي أعلي، فى ظل إهتمام مسئولي دورتمند بالتعاقد مع اللاعب.



محاولة أخيرة من فولفسبورج

ويتمسك مسئولي فولفسبورج بأمل بقاء مرموش معهم فى الموسم المقبل وتجديد تعاقده، خاصة أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق الألماني الأساسية، مما قد يسفر عن جلسة جديدة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.