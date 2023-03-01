شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يوجه رسالة نارية لـ كلوب.. ويكشف حديثه مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ، بتوجيه رسالة لـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وعن حديثه مع كريستيانو رونالدو.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن كريستيانو رونالدو قريب من الانتقال لبايرن ميونيخ، وذلك قبل انضمامه لصفوف النصر السعودي.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحات لـ ماني: التقيت مع كريستيانو رونالدو في مايوركا قبل بداية الموسم، هنأني بانتقالي إلى بايرنميونخ وأخبرني بأنها خطوة رائعة بالنسبة لي.

وتابع: ارتباط رونالدو بـ بايرن ميونخ، يقول كل شيء عن الدوري الألماني ويؤكد ما قلته أنه ليس من المنطقي أن يقلل البعض من هذاالدوري، ما نقدمه في دوري أبطال أوروبا يثبت ذلك.

وأضاف: بايرن فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات، أحد أكبر الأندية في العالم، تاريخ النادي جذاب لأي لاعب، وهذا ما فكرت فيهعندما قررت الانتقال إلى هنا، لا أرى أي فريق أكبر من بايرن ميونخ.

وأشار: عندما قررت مغادرة ليفربول، أردت فقط الذهاب إلى بايرن ميونخ، كما أنني أعرف الدوري الألماني منذ أن لعبت لـ سالزبورج، وكان هذا الدوري الأقرب بالنسبة لي حينها.

وأتم عن وضع ليفربول هذا الموسم: ليفربول سيعود، أنا مقتنع بذلك، سيتغلبون على هذا الوضع، لأن الفريق مر بخيبات كبيرة بسبب الإصابات، لكنني أثق تمامًا في يورجن كلوب، هو الرجل المناسب لعودة ليفربول، اللاعبون كذلك يحبونه للغاية.