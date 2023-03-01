

الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

ناقشت لجنة الإستراتيجية الخليجية للسياحة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 - 2030، وخطة عمل لاختيار وتنفيذ المبادرات، كما تم مناقشة مهام وعمل اللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم , برئاسة مدير إدارة التنمية السياحية بسلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية) سعيد العبيداني، ، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة من دول المجلس.

يذكر أن الوزراء المسؤولين عن السياحة كلفوا في اجتماعهم السادس اللجنة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخليجية للسياحة.

// انتهى //

16:47ت م

0168





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الإستراتيجية الخليجية للسياحة تناقش الخطة الخليجية للسياحة 2023 - 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.