السعودية اليوم / باكستان ترسل سفينة تحمل ألف طن من المساعدات لمنكوبي الزلزال في تركيا



إسلام آباد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أرسلت باكستان سفينة محملة بألف طن من المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأوضح بيان حكومي اليوم في إسلام آباد أن السفينة غادرت ميناء كراتشي قبل يوم، وهي سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الباكستانية، تحمل على متنها 22 ألف بطانية وألفاً و800 خيمة شتوية وغيرها من المساعدات من أجل متضرري الزلزال في تركيا.

ومن المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء مرسين في تركيا في غضون أسبوعين، وتبقى فيه يومين، ثم ستتجه إلى سوريا.

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16:41ت م

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