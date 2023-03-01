السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستعرض خطط ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان



جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا لاستعراض خطط ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني.

واستعرض سموه خلال الاجتماع خطط ومشاريع الوزارة الرامية لتطوير البنى التحتية والبرامج المزمع تنفيذها لتحقيق جودة الحياة في عدد من محافظات المنطقة.

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16:30ت م

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