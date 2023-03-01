السعودية اليوم / تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2023م بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور سامر الصاعدي، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2023م التي تُنظم تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".

وأطلق اللواء الصاعدي المعرض المصاحب للفعاليات التوعوية وعدداً من البرامج الاجتماعية والمعارض المتنقلة التي تقام على مستوى المنطقة، وتتضمن الحملة بث الرسائل التوعوية عبر وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الشاشات الإلكترونية في الساحات والميادين والأسواق التجارية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ويتزامن مع هذه البرامج إطلاق عدد من ورش العمل عن بُعد - عبر تقنية الاتصال المرئي - لمدة يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين من ضباط الدفاع المدني وعدد من المختصين في مجال السلامة بهدف ترسيخ مفاهيم وقيم الوعي الوقائي بمتطلبات السلامة لدى كافة شرائح المجتمع.

وفي ذات السياق جرى التنسيق مع الادارة العامة للتعليم بالمنطقة لتقديم مجموعة من البرامج التوعوية لطلاب المدارس بحيث تشمل محاضرات توعوية وتفعيل برامج التدريب وخطط الإخلاء فضلاً عن تنسيق الزيارات الطلابية إلى مراكز الدفاع المدني في المدينة المنورة.

وعلى هامش تدشين الفعاليات تم إطلاق مسيرة لآليات الدفاع المدني بمشاركة عددٍ من الجهات والفرق التطوعية لإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني ورفع الوعي المعرفي بالأعمال والمهام المنوطة به في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

// انتهى //

16:26ت م

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