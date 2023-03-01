

جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم بمكتبه، معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، يرافقه مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بجدة عبدالرحمن غنام .

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن أعمال الوزارة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة لعام 1444هـ في جانب النقل وسرعة إنهاء الإجراءات عبر المنفذ الجوي مطار الملك عبدالعزيز الدولي والمنفذ البحري ميناء جدة الإسلامي ، واستعدادات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تهدف لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بما يُسهم في تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين والزوار لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:24ت م

0154





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.