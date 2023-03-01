السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير السعودية اليوم إدارة المجاهدين



جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة المُعيّن حديثًا منصور السعيدي.

وتمنى سموه، للسعيدي التوفيق في المهام الموكلة إليه.

// انتهى //

16:22ت م

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