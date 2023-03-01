السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح خمس منشآت تدريبية الاعتماد المؤسسي



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، الاعتماد الأكاديمي لخمس منشآت تدريبية.

وحصلت أكاديمية شركة الاتصالات

كما حصلت الكلية التقنية بعرعر، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر مارس 2023م حتى شهر فبراير 2026م.

وحصل المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، التابع للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر مارس 2023م حتى شهر فبراير 2026م.

وحصل معهد الخليج العالي للتدريب فرع النزهة (رجال) التابع لشركة الخليج للتدريب والتعليم على الاعتماد المؤسسي المشروط من الهيئة لمدة سنة واحدة، ابتداءً من شهر مارس 2023م حتى شهر فبراير 2024م.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

ويعدُ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة للهيئة، الذي يهدف إلى المساهمة في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.

كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

// انتهى //

15:56ت م

0149



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسمنحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، الاعتماد الأكاديمي لخمس منشآت تدريبية.وحصلت أكاديمية شركة الاتصالات السعودية التابعة لشركة الاتصالات السعودية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر فبراير 2023م حتى شهر يناير 2026م، وحصلت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات التابعة للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر فبراير 2023م حتى شهر يناير 2026م.كما حصلت الكلية التقنية بعرعر، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر مارس 2023م حتى شهر فبراير 2026م.وحصل المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، التابع للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر مارس 2023م حتى شهر فبراير 2026م.وحصل معهد الخليج العالي للتدريب فرع النزهة (رجال) التابع لشركة الخليج للتدريب والتعليم على الاعتماد المؤسسي المشروط من الهيئة لمدة سنة واحدة، ابتداءً من شهر مارس 2023م حتى شهر فبراير 2024م.وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.ويعدُ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة للهيئة، الذي يهدف إلى المساهمة في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.// انتهى //15:56ت م0149

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.