السعودية اليوم / الجيش المصري يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بجنوب سيناء‎‎



القاهرة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أحبطت قوات الجيش المصري محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء تنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق بجنوب سيناء.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان اليوم، أنه أثناء مرور إحدى دوريات قوات حرس الحدود المصرية اشتبهت بإحدى العربات، وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية، موضحًا أنه تم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع أحد المهربين، وكذلك مقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي مصريين.

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15:33ت م

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