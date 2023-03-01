السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل المشرف العام على هيئة عقارات



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة اليوم المشرف العام على هيئة عقارات الدولة المكلف الأستاذ حمزة العسكر ونائب محافظ الهيئة لشؤون العقارات المهندس ناصر الشيحة.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارة و الهيئة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.

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13:44ت م

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