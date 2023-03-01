السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة المهندس محمد بن علي محنشي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع معاليه إلى نبذة عن الجمعية وأهدافها وإسهاماتها في حفظ النعمة وتدوير الفائض من الطعام، بالإضافة إلى العينات المستخدمة واستكمال الاستفادة منها بطرق خيرية.

// انتهى //

13:36ت م

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