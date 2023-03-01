السعودية اليوم / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تبرم 174 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال السعودية اليوم 2022



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 174 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخدم قطاع التدريب والبحوث والتوظيف خلال عام 2022م، وذلك ضمن جهودها لبناء شراكات نوعية مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمتوائمة مع رؤية المملكة وتوجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في الاستفادة من الممكنات والتجارب ونقل وتبادل الخبرات المحلية والدولية والتكامل فيما بين الأطراف الشريكة بما يخدم الميدان التدريبي ويسهم في بناء مخرجات مؤهلة تأهيلاً نوعياً تتناسب مع النقلة الحضارية والاقتصادية التي يشهدها الوطن.

وعملت الإدارة العامة للتشاركية خلال العام 2022، على إبرام 127 مذكرة تفاهم متنوعة مع أكثر من 90 جهة بقطاع الأعمال وأكثر من 30 مذكرة تفاهم مع القطاع الحكومي، حيث بُنيت التشاركيات على تصنيفات متعددة تحقق المستهدفات التي يتطلع إليها التدريب التقني من خلال دراسة تحليلية لتلك المستهدفات وصولاً لبناء علاقة تشاركية ناجحة وفق التطلعات، كما تعمل التشاركية على بناء مجالات مشتركة ومتنوعة, تُغطي جوانب التوظيف والتدريب والتأهيل والتطوير والخدمات العامة والبحوث والدراسات والأعمال المجتمعية، وبناء على ذلك تم توقيع 14 مذكرة تفاهم في مجال الخدمات والبحوث والدراسات والأعمال المجتمعية.

وفي مجال التأهيل والتطوير ودعم التدريب جرى توقيع 14 مذكرة تفاهم, وفي مجال التنسيق الوظيفي تم توقيع 99 مذكرة تفاهم تشمل التوظيف المباشر والبرامج الداعمة للتوظيف التي من خلالها تم توفير (100154) ألف فرصة وظيفة للخريجين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشاركية بالمؤسسة المهندس بندر السعدون، أن توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون يتم عبر عدد من المحددات، حيث تبدأ بدراسة الاحتياج ونوع الخدمات المقدمة ومدى استفادة الميدان منها، مضيفاً أن المرحلة المهمة هي مرحلة المتابعة والتقييم ووضع مؤشرات دقيقة لعملية التنفيذ وتحقيق الأهداف من خلال تكوين لجان معنية بالمتابعة والدعم ورفع التقارير ومؤشرات الأداء المعنية، بعد أن تعمل الإدارة العامة للتشاركية على تقييم كافة الأعمال التشاركية وقياس الأثر وصولاً لتجويد وتحسين العمل التشاركي وطرح التوصيات التي تدعم اتخاذ القرار.

من جهة أخرى وقعت شركة كليات التميز أكثر من 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات دولية وقطاعات حكومية وعسكرية وقطاعات خاصة، حيث بلغت عدد الاتفاقيات التي وقعت لتوفير فرص عمل للخريجين في عدد من التخصصات النوعية 28 اتفاقية، وعدد مذكرات التفاهم للحصول على الاعتماد المؤسسي ورفع جودة المخرجات 7 اتفاقيات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، أن مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعتها الشركة ومنشآت الشراكات الإستراتيجية خلال العام الماضي 2022 مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة تنسجم مع التوجهات الحالية والمستقبلية والتي تتطلب تنمية القدرات البشرية في القطاعات الواعدة التي تعتمد عليها رؤية

// انتهى //

13:32ت م

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الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 174 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخدم قطاع التدريب والبحوث والتوظيف خلال عام 2022م، وذلك ضمن جهودها لبناء شراكات نوعية مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمتوائمة مع رؤية المملكة وتوجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في الاستفادة من الممكنات والتجارب ونقل وتبادل الخبرات المحلية والدولية والتكامل فيما بين الأطراف الشريكة بما يخدم الميدان التدريبي ويسهم في بناء مخرجات مؤهلة تأهيلاً نوعياً تتناسب مع النقلة الحضارية والاقتصادية التي يشهدها الوطن.وعملت الإدارة العامة للتشاركية خلال العام 2022، على إبرام 127 مذكرة تفاهم متنوعة مع أكثر من 90 جهة بقطاع الأعمال وأكثر من 30 مذكرة تفاهم مع القطاع الحكومي، حيث بُنيت التشاركيات على تصنيفات متعددة تحقق المستهدفات التي يتطلع إليها التدريب التقني من خلال دراسة تحليلية لتلك المستهدفات وصولاً لبناء علاقة تشاركية ناجحة وفق التطلعات، كما تعمل التشاركية على بناء مجالات مشتركة ومتنوعة, تُغطي جوانب التوظيف والتدريب والتأهيل والتطوير والخدمات العامة والبحوث والدراسات والأعمال المجتمعية، وبناء على ذلك تم توقيع 14 مذكرة تفاهم في مجال الخدمات والبحوث والدراسات والأعمال المجتمعية.وفي مجال التأهيل والتطوير ودعم التدريب جرى توقيع 14 مذكرة تفاهم, وفي مجال التنسيق الوظيفي تم توقيع 99 مذكرة تفاهم تشمل التوظيف المباشر والبرامج الداعمة للتوظيف التي من خلالها تم توفير (100154) ألف فرصة وظيفة للخريجين.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشاركية بالمؤسسة المهندس بندر السعدون، أن توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون يتم عبر عدد من المحددات، حيث تبدأ بدراسة الاحتياج ونوع الخدمات المقدمة ومدى استفادة الميدان منها، مضيفاً أن المرحلة المهمة هي مرحلة المتابعة والتقييم ووضع مؤشرات دقيقة لعملية التنفيذ وتحقيق الأهداف من خلال تكوين لجان معنية بالمتابعة والدعم ورفع التقارير ومؤشرات الأداء المعنية، بعد أن تعمل الإدارة العامة للتشاركية على تقييم كافة الأعمال التشاركية وقياس الأثر وصولاً لتجويد وتحسين العمل التشاركي وطرح التوصيات التي تدعم اتخاذ القرار.من جهة أخرى وقعت شركة كليات التميز أكثر من 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات دولية وقطاعات حكومية وعسكرية وقطاعات خاصة، حيث بلغت عدد الاتفاقيات التي وقعت لتوفير فرص عمل للخريجين في عدد من التخصصات النوعية 28 اتفاقية، وعدد مذكرات التفاهم للحصول على الاعتماد المؤسسي ورفع جودة المخرجات 7 اتفاقيات.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، أن مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعتها الشركة ومنشآت الشراكات الإستراتيجية خلال العام الماضي 2022 مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة تنسجم مع التوجهات الحالية والمستقبلية والتي تتطلب تنمية القدرات البشرية في القطاعات الواعدة التي تعتمد عليها رؤية السعودية 2030، وتتيح توفير العديد من الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن، كما أنها تحرص على رفع مستوى الجودة في كافة المنشآت والحصول على الاعتمادات المحلية والدولية المتوافقة مع المعايير والاشتراطات التي تطلبها الهيئات والجهات المختصة.// انتهى //13:32ت م0096

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.