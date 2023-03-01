السعودية اليوم / مناطق المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني (12) موقعًا في مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران وجازان للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".

وأوضحت المديرية أن الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني في هذه المناطق سيبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة (3) أيام بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات.

وأكّدت أن المناسبة حدث عالمي للتعريف بجهود رجال الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتضحياتهم في حفظ الأرواح والممتلكات، وتوجيه رسائل توعوية لفئات وشرائح المجتمع كافة، من خلال الفعاليات المتنوعة، وكيفية تجنب المخاطر وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها وتعزيز مفهوم الحماية.

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13:28ت م

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