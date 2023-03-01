السعودية اليوم / أربع جلسات علمية لليوم الثاني من أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

انطلقت اليوم، أربع جلسات علمية ضمن أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الذي تنظمه الهيئة

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي يقدم 12 جلسة علمية في مختلف التخصصات الهندسية والتي شملت الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والعمارة والهندسة المعمارية.

وأشار الأمين العام إلى أن أعمال المؤتمر لهذا اليوم، قدم 4 جلسات علمية وثمانية متحدثين مختصين في برامج الهندسة المدنية والميكانيكية يستعرضون عدداً من الأوراق ا لعلمية التي تسهم في دعم مستقبل الهندسة جاءت في مسارَي الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية، وناقشت الجلسة عدة مواضيع تتعلق بمجال المدنية والميكانيكية.

وأضاف العبداللطيف أن المؤتمر يشهد حضوراً مميزاً من المختصين في المجالات الهندسية إضافةً إلى طلاب وطالبات التخصصات الهندسية والمهتمين بالمجال من أجل التعرف أكثر على أحدث التطورات وزيادة المعارف الهندسية والمهنية من خلال الأعمال التي يقدمها المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث.

// انتهى //

13:24ت م

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الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم، أربع جلسات علمية ضمن أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس 2023 في مدينة الرياض.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي يقدم 12 جلسة علمية في مختلف التخصصات الهندسية والتي شملت الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والعمارة والهندسة المعمارية.وأشار الأمين العام إلى أن أعمال المؤتمر لهذا اليوم، قدم 4 جلسات علمية وثمانية متحدثين مختصين في برامج الهندسة المدنية والميكانيكية يستعرضون عدداً من الأوراق ا لعلمية التي تسهم في دعم مستقبل الهندسة جاءت في مسارَي الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية، وناقشت الجلسة عدة مواضيع تتعلق بمجال المدنية والميكانيكية.وأضاف العبداللطيف أن المؤتمر يشهد حضوراً مميزاً من المختصين في المجالات الهندسية إضافةً إلى طلاب وطالبات التخصصات الهندسية والمهتمين بالمجال من أجل التعرف أكثر على أحدث التطورات وزيادة المعارف الهندسية والمهنية من خلال الأعمال التي يقدمها المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث.// انتهى //13:24ت م0093

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