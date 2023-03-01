السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار السلامة هدف ووقاية



بريدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني.

واستمع سموه لشرحٍ من مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء عبدالله العتيبي عن برامج وأهداف اليوم العالمي للدفاع المدني، والفعاليات المصاحبة التي ستفعّل بالمنطقة، وستسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية بالمنطقة.

ووقف سمو أمير القصيم عقب ذلك على مدى جاهزية منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة عبر الآليات الحديثة والتقنية المتقدمة لمباشرة الكوارث والأزمات - لا قدر الله -، وتمثل عربة الزلازل والتدخل السريع والحرائق الصناعية، بالإضافة إلى آليات الإنقاذ في الطرق السريعة، مطلعاً على المحتوى التوعوي الذي سينشر بين جميع شرائح المجتمع بهذه المناسبة.

ونوه سموه بالدعم السخي للقيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الدفاع المدني، ودعمه بالتجهيزات والآليات التقنية والحديثة، لتأدية الأدوار المنوطة بهذا القطاع الحيوي والمهم، مشيداً بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، وما يقومون به من جهود وقائية تسهم في المحافظة على الممتلكات والأرواح، متمنياً أن تحقق الجوانب التوعوية التي تنطلق في اليوم العالمي للدفاع المدني أثراً إيجابياً على المجتمع لرفع الوعي الوقائي لديهم، لتتحقق السلامة للجميع.

// انتهى //

13:19ت م

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