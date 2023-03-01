

جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

‎‎ التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش الدورة الـثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمقر المنظمة بجنيف.

وناقش الجانبان خلال اللقاء ضرورة توجيه الهجرة لخدمة التنمية المستدامة، والتصدي للصور النمطية السلبية عن المهاجرين، وتنفيذ حلول دائمة عبر الربط بين الأعمال الإنسانية والإنمائية والسلام, كما اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الرئيسة، بما في ذلك المشاورات والحوار الإستراتيجي والتنسيق.

// انتهى //

13:14ت م

0089





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مدير السعودية اليوم المنظمة الدولية للهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.