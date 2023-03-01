

الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك ، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

// انتهى //

13:12ت م

0087



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك ، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.// انتهى //13:12ت م0087

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة أريتريا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.