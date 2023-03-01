السعودية اليوم / بوابة أمانة جدة الرقمية تستقبل أكثر من 3 ملايين زائراً خلال العام الماضي 2022



جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية، أكثر من ثلاثة ملايين زائراً خلال العام الماضي 2022م، وإرسال ما يتجاوز الـ 1.2 مليون رسالة نصية للمستفيدين، وذلك وفق تقرير صادر من وكالة التحول الرقمي في الأمانة.

وكشف تقرير الخدمات الرقمية في بوابة الأمانة عن بعض إحصائيات العام الماضي مسجلاً نحو ألف مشاركة واردة من الزوار، بجانب إجراء عدد 2.763 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، واستقبال قرابة 5 آلآف بلاغٍ للدعم الفني، فيما سجلت البوابة 91 طلباً لمحطات الكهرباء، و 1.407 مشاركين في انتخابات طوائف المهن، وسجلت منصة رواشين عدد 221 مشتركاً.

وأورد التقرير إجمالي الحسابات الجديدة المسجلة عبر النفاذ الموحد، حيث بلغت 4.078 حساباً ،و 750 تحديثاً لبيانات الحساب، وسجلت بوابة أصدقاء أمانة جدة 4.592 متطوعاً وأكثر من 58.405 ساعات تطوع.

وأفاد وكيل الأمين للتحول الرقمي المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عدداً إضافياً من الخدمات البلدية الرقمية والتي يمكن تنفيذها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، مؤكداً السعي في تحديث وتطوير الأنظمة والخدمات الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين, وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة، وكذلك تطوير بوابتها الرقمية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.

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