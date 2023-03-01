السعودية اليوم / هيئة المحاسبين تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين للهيئات المهنية الدولية



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

شاركت الهيئة

وناقش المنتدى من خلال جلساته على مدار اليومين التحديات التي تواجه المهنة في استقطاب المواهب والحفاظ عليهم وفرص الاستدامة وما يتعين على المحاسبين لاقتناصها، ودور المحاسبين ومسؤولياتهم في مكافحة غسل الأموال، والتجارب الدولية في التعليم والتدريب المحاسبي .

ومثل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة الدكتور مصعب الجعيد حيث تحدث في مشاركته عن ربط منظومة التعليم مع المهنة ودور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي وإسهام الهيئة في ذلك من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي.

يُذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في نقل تجارب المملكة للمجتمع الدولي نظير ما حققته الهيئة من نجاحات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لتكون مثالاً دولياً يحتذى به.

// انتهى //

12:32ت م

0081



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسشاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في منتدى الرؤساء التنفيذيين والذي نظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC م، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين من الهيئات المهنية الدولية.وناقش المنتدى من خلال جلساته على مدار اليومين التحديات التي تواجه المهنة في استقطاب المواهب والحفاظ عليهم وفرص الاستدامة وما يتعين على المحاسبين لاقتناصها، ودور المحاسبين ومسؤولياتهم في مكافحة غسل الأموال، والتجارب الدولية في التعليم والتدريب المحاسبي .ومثل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة الدكتور مصعب الجعيد حيث تحدث في مشاركته عن ربط منظومة التعليم مع المهنة ودور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي وإسهام الهيئة في ذلك من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي.يُذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في نقل تجارب المملكة للمجتمع الدولي نظير ما حققته الهيئة من نجاحات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لتكون مثالاً دولياً يحتذى به.// انتهى //12:32ت م0081

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