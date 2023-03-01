السعودية اليوم / مركزي بريدة ينهي معاناة ستيني من احتباس البول



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

نجح أطباء مختصون في أمراض وجراحة المسالك البولية بمستشفى بريدة المركزي في إجراء عملية نوعية استغرقت ساعة ونصف الساعة، تمكنوا من خلالها من إنقاذ مريض من مشكلة احتباس البول التي ظل يعاني منها منذ عدة أشهر، بسبب تضخم شديد بالبروستات تسببت له بحدوث مشكلة الاحتباس البولي.

وقال تجمع القصيم الصحي: إن الفريق المعالج وبعد معاينة نتائج الفحوصات والأشعة قرر القيام بتدخل جراحي جرى فيه عمل تجريف للبروستات بجهاز ثنائي القطب، وهو من أحدث التقنيات المستعملة لعلاج البروستات، وقد تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.

يذكر أن عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الطبية في العيادات الخارجية بمستشفى بريدة المركزي بكافة تخصصاتها خلال العام المنصرم 2022م بلغ أكثر من 139 ألف مريض.

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12:30ت م

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