

حفرالباطن 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشَّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ٢٠٢٣م، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية", بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد العنزي.

واطلع سموه خلال التدشين، على برامج وفعاليات الدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية، وأهميتها بالمحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.

// انتهى //

12:28ت م

0079





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.