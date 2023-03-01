السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلادها



الرياض 9 شعبان 1444 هـ الموافق 1 مارس 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:48ت م

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الرياض 9 شعبان 1444 هـ الموافق 1 مارس 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:48ت م0066

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