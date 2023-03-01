السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلادها



الرياض 9 شعبان 1444 هـ الموافق 1 مارس 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:47ت م

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