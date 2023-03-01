السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية المكلّف حديثاً



سكاكا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية المكلف حديثاً العقيد محمد بن حمد العرجان .

وهنأ سمو الأمير فيصل بن نواف العقيد العرجان بمناسبة تكليفه قائداً للقوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان, مُتمنياً له التوفيق والسداد بمهامه الجديدة.

بدوره أعرب العقيد العرجان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومتابعته لجميع أعمال قوة الأمن البيئي بالمنطقة.

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11:40ت م

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